Задержанная с теленком на Красной площади американка хотела спасти его от забоя

Зоозащитницу задержали за выгул теленка на Красной площади. Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Гражданка США Алисия Дей, которая выгуливала на Красной площади теленка, купила животное на «Авито», чтобы спасти его от забоя, сообщает ТАСС.

«Я выкупила теленка для того, чтобы его не съели. Решила отвести его в такое прекрасное место и показать ему страну», - пояснила девушка.

Ранее KP.RU писал, что 31 января сотрудники полиции задержали 34-летнюю американку, которая гуляла по главной площади страны с теленком. Правоохранители не оценили перформанс девушки и завели на нее два протокола об административных правонарушениях: за участие в несанкционированной демонстрации и неповиновение сотруднику полиции.

Алисия Дей является волонтером организации по защите животных. Она приехала в Россию 21 января по туристической визе. Согласно материалам дела, гражданка США выкрикивала на Красной площади лозунг «Животные – не еда».

Зоозащитница не признает вину. Она утверждает, что своими действиями она не преследовала политических целей. В 2022 году Дейл жила в Варшаве и выгуливала там барана, а в 2019 – поселила в своей лондонской квартире свинью.

Как сообщил KP.RU, американку уже оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение по второму протоколу будет вынесено позже.