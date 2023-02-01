На МКАД грузовик-цистерна опрокинулся на проезжую часть и залил ее

На МКАД автомобиль-цистерна опрокинулся на проезжую часть и залил ее Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 51-го км МКАД после развязки с проспектом Генерала Дорохова грузовой автомобиль-цистерна опрокинулся на проезжую часть. Там он столкнулся с легковым автомобилем, передает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. После опрокидывания из цистерны началась выливаться жидкость, которая залила проезжую часть.

ДТП произошло в 16:00 1 февраля. Грузовик при попытке перестроиться в левый ряд занесло и он начал падать набок, продолжая движение поперек проезжей части. Таким образом он врезался в легковую машину, двигавшуюся по крайнему левому ряду.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение в районе происшествия затруднено, отметили в Дептрансе. В дорожном ведомстве попросили водителей выбирать пути объезда.

Ранее KP.RU писал, что четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве.