Пассажиры Подмосковья сэкономили 4,2 млрд рублей в коммерческом общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порядка 4,2 млрд рублей сэкономили пассажиры при оплате соцкартами на коммерческих маршрутах Подмосковья. Всего в 2022 году на таких маршрутах зафиксировали около 700 млн транзакций, 45 процентов из которых совершили льготники. Минтранс Подмосковья компенсирует перевозчикам недополученные доходы за предоставленные льготы и скидки из бюджета региона, рассказали в ведомстве.

В 2022 году пассажиропоток на коммерческих маршрутах увеличился на 33 процента до 128 млн человек, в том числе и за счет льготников, социальные карты которых стали принимать в частном транспорте.

Также отмечается, что социальные карты пользуются спросом. В 2022 году ими оплатили проезд в общей сложности 312 млн раз, что на 20 процентов больше, чем в 2021 году.

Самым популярным коммерческим маршрутом по использованию социальных карт жителя Московской области стал №27 «ж/к Рублевский – Новая Трехгорка – инновационный центр Сколково – ст. Одинцово-ж/к Гусарская баллада». Там зафиксировали 1,7 млн «льготных» поездок.

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