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НовостиОбщество1 февраля 2023 16:54

Написавший диплом с помощью нейросети студент РГГУ рассказал, зачем он это сделал

Студент создал алгоритм, который сократил время написания диплома до 23 часов
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Роман ПОЛОСИКОВ
Всего на работу с нейросетью у Александра ушло 23 часа фото: архив героя публикации

Всего на работу с нейросетью у Александра ушло 23 часа фото: архив героя публикации

Студент РГГУ Москвы Александр Ждан, написавший дипломную работу с помощью нейросети, рассказал о причинах такого необычного решения. По его словам, он мог бы заказать выполнение работы у другого человека, но решил создать уникальный алгоритм, который позволил ускорить работу над дипломом. Подробно о своей работе он рассказал в беседе с KP.RU.

Он также добавил, что сам диплом ему особо не нужен, потому что он уже работает по специальности в крупной компании, которая создает видеоигры.

Всего на работу с нейросетью у Александра ушло 23 часа, а на защите диплома ни у кого не возникло вопросов, ведь он уверенно рассказывал материал, который и так связан с его реальной работой. Также он корректировал результаты «труда» нейросети вручную.

Эта история так и могла остаться незамеченной, если бы своим успехом парень не похвастался в соцсетях. Один из читателей блога Александра написал на него кляузу в университет и федеральное Министерство образования. После этого в РГГУ начали проверку — не знают, что делать со студентом.