Овчинский: Московские экспортеры смогут стать участниками digital-марафона центра «Моспром»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Многие столичные промышленные предприятия готовятся выйти мировой рынок или нарастить поставки своей продукции. В этом их поддерживает город, обеспечивая финансовую и нефинансовую помощь. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, одной из таких мер станет проводимый в марте Центром «Моспром» курс для желающих вывести свои товары на зарубежные рынки с помощью digital-маркетинга. Он позволит потенциальным экспортерам повысить компетенции, получить навыки и умения в сфере digital-маркетинга и SEO-продвижения, а также увеличить позиционирование московской продукции за пределами нашей страны.

«Обучение будет проходить в онлайн-формате на российской платформе CoreApp, - отметил глава ведомства. - В течение шести недель эксперты и специалисты проведут комплексную оценку эффективности онлайн-ресурсов компании и их адаптивности к внешним рынкам».

Сотрудники столичных компаний смогут заниматься на курсе бесплатно. Заявки принимаются на сайте Центра «Моспром» до 17 февраля. Обучение стартует 13 марта. Как только программа будет пройдена, запись марафона выложат на rutube-канале «МосПром». Курс состоит из шести обучающих модулей, практики, а также индивидуальных консультаций с экспертами и специалистами. Благодаря этому участники добьются повышения экспертизы работников на своих предприятиях, в обязанности которых входит развитие внешнеэкономической деятельности. Кроме того, компании смогут освоить универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами.

Индивидуальная помощь экспортерам является основной задачей Центра «Моспром» при Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. Среди мер поддержки, которые обеспечиваются специалистами Центра, например, анализ целевых рынков для производителей, в том числе по персональной заявке. На его основе выбирается самая эффективная стратегия появления компании на рынках разных стран. Участникам байерской программы доступна помощь при поиске контрагентов и организации переговоров с будущими покупателями за рубежом. Кроме того, эксперты Центра обеспечивают участие столичных экспортёров в международных выставках и бизнес-миссиях.