Небольшой снег, гололедица и до -2 градусов ожидаются в Москве 2 февраля 2023 года

Ночью воздух остынет до -2...0 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в четверг, 2 февраля, прогнозируется облачная погода и атмосферные осадки в виде небольшого снега. На улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров опустятся до минус двух-нуля градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, влажность – 78%. В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, к вечеру порывы утихнут до 4-9 метров в секунду.

В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: небо затянут облака, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит около -2…0 градусов. Днем 3 февраля температура будет плюсовой – от нуля до двух градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал температуру выше нормы в феврале в Москве. По его словам, в течение месяца ожидается лишь одна волна умеренных морозов, она придется на следующую неделю.