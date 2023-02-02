Обвиняемые в двойном убийстве и поджоге квартиры на юго-востоке Москвы признали вину

В ближайшее время следствие будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве двум мужчинам 1985 и 1995 годов рождения предъявили обвинение в убийстве двух человек и поджоге квартиры, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

В ходе допроса злоумышленники признали вину и рассказали, что решили убить своих знакомых во время распития алкоголя. После этого злоумышленники попытались скрыть следы: они подожгли квартиру и скрылись с места преступления. В ближайшее время следствие будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 1 февраля, после пожара в квартире дома на улице Чистопольской обнаружили тела двух мужчин с множественными ножевыми ранениями. Один из погибших оказался хозяином сгоревшего жилья.

В момент происшествия в квартире находились еще два человека: один из них зарезал потерпевших, второй - поджег квартиру. После этого преступники вынесли часть вещей из жилья и сбежали. Правоохранители задержали их в тот же день.