Стало известно, сколько будет стоить букет роз ко Дню всех влюбленных в Москве

Одна обычная роза в среднем стоит 200 рублей, а букет из пяти цветов - 1000 рублей Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В Москве средняя стоимость букета из роз в День всех влюбленных составит около 1,3 тыс. -1,5 тыс. рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

Специалист уточнила, что одна обычная роза стоит около 200 рублей, поэтому букет из пяти цветов обойдется в тысячу рублей. Однако если розы красиво упакованы и аранжированы добавкой зелени, цены будет немного выше – от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

«Наши мужчины не сильно оригинальны в своих желаниях за небольшим исключением. В основном стараются дарить розы. Традиционно красная роза символ этого праздника - она популярна», - добавила она. Сафронова также порекомендовала выбирать на День святого Валентина букеты весенних цветов, например, из тюльпанов.

Эксперт добавила, что сейчас на рынке сократилось количество хризантем, вследствие чего они подорожали. Дело в том, что многие голландские производители закрыли свои теплицы из-за высокой стоимости энергоносителей и большой конкуренции. Производителей стало меньше.

Ранее KP.RU писал, что около 400 пар в Москве поженятся в День всех влюбленных 14 февраля. На выездных площадках проведут порядка 50 торжественных церемоний.