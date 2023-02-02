Женщина зарезала сожителя в квартире на Гвардейской улице в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве сожителя Фото: Герман ВОЛКОВ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве сожителя, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел в ночное время 2 февраля 2023 года в квартире жилого дома на улице Гвардейской. Женщина поссорилась с сожителем и нанесла ему удар ножом, в результате чего 35-летний мужчина скончался на месте.

Злоумышленницу поймали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Кунцевским районным судом об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают детали случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 1 февраля после пожара в квартире дома на улице Чистопольской в Москве обнаружили тела двух мужчин с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемых в двойном убийстве задержали – это знакомые погибших. Злоумышленники зарезали мужчин во время распития спиртного, затем украли часть вещей из квартиры и подожгли ее.