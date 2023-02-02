Врач Стойко: прием кардиоперпаратов вместе с алкоголем может привести к инфаркту или инсульту

При сочетании спиртного с лекарственными препаратами могут возникнуть тяжелые «побочки» Фото: Shutterstock

Пропускать плановый прием кардиопрепаратов нельзя, при этом смешивать их с алкогольными напитками не стоит: такое сочетание может чрезмерно повысить или понизить артериальное давление и привести к инфаркту или инсульту, рассказала врач-кардиолог Олька Стойко в беседе с «Москвой 24».

Эксперт перечислила и другие тяжелые побочные эффекты, которые могут возникнуть при приеме спиртного с лекарствами. Среди них – аритмия, обострение панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, а также рис повреждения почек и кровотечения в области ЖКТ.

Врач добавила, что подобные проблемы возникают при чрезмерном употреблении алкоголя, поэтому важно соблюдать меру:

«Если предстоит праздничное событие, я, как правило, разрешаю своим пациентам выпить один бокал вина. Но продолжать принимать плановые кардиопрепараты они должны обязательно», - добавила она.

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