«Таксист, продавец и туроператор»: 41-летний житель Москвы обманул двух женщин почти на полмиллиона рублей

Рецидивист обманул двух женщин в Москве почти на полмиллиона рублей Фото: Shutterstock

В Москве 41-летний местный житель обманул двух женщин на общую сумму 468,5 тысячи рублей. Одной он предложил помощь в приобретении медицинских материалов для стоматологии, а другой «продал» туристическую поездку за границу, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

35-летняя жительница Подмосковья ехала в такси, за рулем которого и был ранее судимый мужчина. В разговоре она рассказала ему, что ее сожитель работает стоматологом, а предприимчивый водитель решил предложить помощь в закупке материалов для стоматологии по низкой цене. В качестве предоплаты она перевела ему 232 тысячи рублей, но позже поняла, что стала жертвой мошенника.

Второй обманутой стала 52-летняя москвичка. В интернете она нашла объявление о продаже тура в одну из стран и перевела оплату по указанным реквизитам в размере 236,5 тысячи рублей. Никакой путевки она так и не получила.

Сотрудники задержали неоднократно ранее судимого мужчину, и на данный момент проводятся следственные мероприятия для выявления дополнительных эпизодов мошенничества. Задержанному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее KP.RU писал, что в Москве пятеро валютчиков обманули жителя столицы на 8,5 миллиона рублей. Они разместили объявление о выгодном курсе обмена валюты в интернете, а после получения денег — скрылись.