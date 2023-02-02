Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве

На мете ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал д.26 произошла авария: столкнулись три автомобиля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в четверг, 2 февраля.

Транспортные средства частично перекрыли трассу. На месте ДТП работают оперативные службы города. Движение в районе аварии осложнено, для водителей доступны две полосы из четырех. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

Информация о пострадавших уточнятся. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 1 февраля, четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве. На месте происшествия работали правоохранители. Сведения о пострадавших не поступали. Машины перекрыли одну полосу движения из четырех, водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда.