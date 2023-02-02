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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:11

Табло с предупреждением «Впереди авария» установили на МКАД

Тестирование электронного дорожного знака продлится примерно год
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Двустороннее табло «Впереди авария» появилось на 64-м км МКАД

Двустороннее табло «Впереди авария» появилось на 64-м км МКАД

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве на МКАД установили табло, предупреждающее водителей об аварии впереди, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В подведомственном учреждении Дептранса пояснили, что табло «Впереди авария» двустороннее. Электронный дорожный знак разместили на 64-м километре Московской кольцевой дороги. Это местоположение было выбрано ввиду технических возможностей установки табло. Тестирование нового указателя продлится примерно один год.

Ранее в социальных сетях появился снимок с предупреждающим знаком, расположенным на одном из столбов вдоль МКАД.

Ранее KP.RU писал, что маячки-информаторы для маломобильных пассажиров появились на всех автовокзалах и автостанциях Москвы. Они нужны, чтобы облегчить ориентацию и навигацию слабовидящих и незрячих людей.