Дочери скандального альфонса Надира Абулова продлили домашний арест в Москве Фото: прокуратура Москвы

Суд в Москве принял решение продлить домашний арест Диане Дабсон - дочери скандального афериста и альфонса Надира Абулова, заявление на которого написали уже более 11 женщин. О продлении ареста дочери обольстителя сообщила KP.RU руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова.

Известно, что Диана Дабсон помогала своему отцу обманывать доверчивых россиянок, втираясь в доверие к женщинам и поддерживая с ними хорошие отношения. Задачей дочери афериста было убеждать новых «жён» Абулова в том, что всё в порядке, и обращаться в полицию не стоит. Многие из обманутых женщин считали Дабсон своей подругой, и обращались к ней за советами по отношениям с её отцом.

Сам Надир Абулов объявлен в международный розыск, и был заочно арестован. Он успел сбежать до того, как правоохранительные органы возбудили уголовное дело, и предположительно может находиться на территории Азербайджана.

Ранее KP.RU сообщал о задержании дочери альфонса Надира Абулова, помогавшая отцу вытягивать деньги из новых подруг афериста.