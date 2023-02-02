Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Пешкова С.Н. по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в госизмене Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лефортовский суд города Москвы арестовал россиянина Пешкова С.Н. по делу о госизмене. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда, об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Подсудимому вменяется статья уголовного кодекса Российской Федерации о государственной измене, по которой предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до полумиллиона рублей или в размере дохода осужденного за последние три года.

Подробности дела, хода расследования по нему и другие подробности судебного процесса не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом «совершенно секретно».

Ранее KP.RU писал, что суд приговорил к 14 годам строго режима одного из убийц мужчины в московском ресторане. Инцидент произошел в 2018 году в одном из ресторанов на Ленинском проспекте столицы. Сообщник уже был осужден ранее на 13 лет лишения свободы.