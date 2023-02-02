Спасатели освободили пенсионерку с болезнью Паркинсона из запертой квартиры в Москве

Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

Сегодня, 2 февраля, в Москве 70-летняя женщина оказалась заперта внутри собственной квартиры. Пенсионерка упала, но из-за болезни Паркинсона не сумела самостоятельно подняться. О спасении москвички рассказали в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра выехали сегодня в Южное Бутово, в одну из квартир дома на улице Южнобутовской, где в собственной квартире оказалась заблокирована 70-летняя пенсионерка. Помощь вызвала её дочь, которая пыталась попасть в квартиру к матери, но не смогла так как замок был заперт изнутри.

Спасатели быстро вскрыли дверь специальным инструментом и попали внутрь квартиры, где обнаружили на полу пожилую женщину. Специалисты перенесли пострадавшую на кровать, но вызывать медиков пенсионерка отказалась, так что на этом спасателям пришлось её оставить. Предположительно, причиной всей этой ситуации стала болезнь Паркинсона. О том, что женщина страдает редким заболеванием, спасателям сообщила её дочь.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве спасатели подняли со льда Москва-реки упавшего с набережной мужчину.