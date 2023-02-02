Дополнительные остановки откроют с 3 февраля на Большом бульваре ИЦ Сколково в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Большом бульваре ИЦ Сколково появятся новые остановки для трёх автобусных маршрутов - Sk1, 1147 и 1147с. Всё это делается для того, чтобы доступность и обслуживание инновационного центра «Сколково» было более качественным, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Так, например, автобусный маршрут Sk1 с пятницы будет останавливаться на «Семейном парке» вместе с маршрутами Sk, 1147 и 1147с. Эта остановка будет работать в обе стороны, и при этом в сторону Сибура она будет называться «Школа».

Маршруты 1147 и 1147с также будут останавливаться на остановке «Школа», но в оттянутом развороте.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 4 февраля изменятся номера экспресс-маршрутов на более удобные и понятные. Схема обозначений маршрутов будет следующей - сперва буква «е», а следующая за ней цифра станет отображением конкретного района.