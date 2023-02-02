Подозреваемого в совершённом 15 лет назад убийстве задержали в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве пятнадцатилетней давности жителя столицы. Согласно версии следствия, убийцей оказался Вайнберг И., на которого удалось выйти благодаря внезапно появившейся зацепке. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на источник.

2 февраля в Москве было возобновлено следствие по старому делу о жестоком убийстве 39-летней женщины, которую сперва задушили, а затем сожгли её тело. Личность убийцы оставалась неизвестной до сих пор, однако благодаря появившейся зацепке правоохранителям удалось восстановить расследование и задержать подозреваемого.

Старое уголовное дело касалось убийства, совершённого в феврале 2008 года. Только в 2023 году удалось выяснить, что главным подозреваемым на роль душителя оказался некий Вайнберг И., однако до сих пор неизвестно зачем он сжёг тело - чтобы скрыть следы преступления, или по иной причине.

Ранее KP.RU сообщал о том, что обвиняемые в двойном убийстве и поджоге квартиры на на юго-востоке Москвы признали свою вину.