Сергунина: Креативные и технологические компании представят Москву на Международной неделе дизайна в Бангкоке

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что московские компании, производящие видеоконтент и предлагающие решения в сфере высоких технологий, впервые представят свои новинки на Международной неделе дизайна в Бангкоке. Она пройдет с 4 по 12 февраля. Запланированы переговоры с представителями деловых кругов и органов власти Таиланда.

«Креативный бизнес Юго-Восточной Азии уже знаком с некоторыми проектами столичных производителей. Мы видим взаимный интерес и большой потенциал для долгосрочных партнерских отношений. Москву на Международной неделе дизайна в Бангкоке представят 15 компаний. Девять из них специализируются на создании видеоконтента и анимации, еще шесть — на технологичных решениях. Участники привезут отечественные новинки — одежду из углеволокна и полимерное стекло, способное принимать любую форму. Оно может быть использовано в разных сферах, например в архитектуре», — рассказала Наталья Сергунина.

В декабре прошлого года московские кинематографисты и мультипликаторы уже представили свои идеи на выставке в другом тайском городе — Чиангмае, уточнила вице-мэр. Эти встречи позволят наладить диалог между креативными кластерами двух стран и сформировать базу для совместной работы.

Среди новинок, которые будут показаны в Бангкоке, — созданное в Москве устройство, превращающее любую поверхность в сенсорную панель, одежда с точечной компрессией для профессиональных спортсменов, изделия из светодиодной ткани.

В рамках деловой программы столичной делегации предусмотрена встреча с вице-губернатором Бангкока Виссану Сапсомполом, коллегами из Департамента по содействию малому и среднему бизнесу Таиланда и Банка развития МСП страны. Кроме того, во время визита в Бангкок представители столичного бизнеса побывают в Национальном агентстве инноваций и центре научно-технических инноваций EECI.