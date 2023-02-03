Жителям Москвы рассказали об обучающих программах центра «Моя карьера» в феврале

В центре занятости «Моя карьера» пройдут курсы, марафоны, психологические тренинги и другие обучающие занятия Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве в феврале в центре занятости «Моя карьера» пройдут модульные обучающие программы для горожан, которые хотят трудоустроиться или открыть свое дело. Они подберут подходящую сферу деятельности, разработают бизнес-план, научатся искать клиентов и продвигать свои товары, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, 6 февраля стартует курс «Акселерат самозанятости». Программа состоит из шести занятий и дух групповых встреч. Участники попробуют найти идею для создания бизнеса, выбрать каналы продвижения и совершить первую продажу. Кроме того в этот же день начнется марафон «Как пройти собеседование» для тех москвичей, которые долго не могут найти работу или испытывают страх перед встречей с работодателем.

Помимо этого, 28 февраля пройдет программа «Как составить бизнес-план». Слушателям расскажут, как формировать медиаплан и управлять рисками. Для жителей столицы также пройдет несколько психологических тренингов: «Эмоциональный интеллект. Модуль 1. Мои эмоции», Эмоциональный интеллект. Модуль 2. Эмоции других». На все занятия требуется предварительная регистрация.

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