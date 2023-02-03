Знание английского языка может на 30% увеличить размер заработка в Москве

Английский и китайские языки являются самыми востребованными на рынке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве специалисты, которые владеют английским языком на разговорном или свободном уровне, могут увеличить свой заработок на 30%, сообщили исследователи сервиса Superjob.

Аналитики отметили, что самыми востребованными на рынке являются английский и китайский языки. В пятерку самых популярных языков также входят немецкий, французский и испанский.

В столице разница зарплат специалистов со знанием и без знания английского языка достигает 30%. Например, менажер по закупкам без знания языка в среднем получает от 70 до 110 тысяч рублей в месяц, а человек, владеющий английским, зарабатывает от 90 до 150 тысяч рублей. Также менеджер по продажам поучает на 5% больше, PR-менеджера - на 13%, юрист – 21%, а инженер и специалист по закупкам на 27% и 30% соответственно.

Уточняется, что в Москве в феврале топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий со знанием языка вошли: системный аналитик (180 тыс. рублей), руководитель отдела закупок (150 тыс. рублей), начальник отдела закупок и логистики (140 тыс. рублей) и менеджер по международным продажам (110 тыс. рублей).

Ранее KP.RU писал, в центре «Моя карьера» в феврале пройдут обучающие программы для москвичей, хотят трудоустроиться или открыть свой бизнес.