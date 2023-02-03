Врач-гастроэнтеролог Наталия Анисимова перечислила главные причины гастрита

К гастриту приводит нерегулярный прием пищи, злоупотребление алкоголем, жирной и жареной едой Фото: Shutterstock

Обычно гастрит развивается из-за постоянных стрессов или заражения хеликобактерной инфекцией, рассказала врач-гастроэнтеролог, инфекционист Наталия Анисимова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, к заболеванию желудка приводит нерегулярный прием пищи, злоупотребление жирной, копченой, жареной и острой едой, а также алкоголем. Кроме того, частой причиной гастрита является бактерия хеликобактер пилори.

« Она вызывает воспаление слизистой желудка, что со временем может привести к необратимой утрате его желез и развитию злокачественной опухоли – аденокарциномы»,- отметила врач.

Анисимова добавила: стрессы также могут спровоцировать воспаление слизистой оболочки желудка. Это особенно актуально в осенне-зимний период, когда организм человека и так сильно ослаблен. Она напомнила, что людям с гастритом необходимо регулярно посещать врача и следить за своим здоровьем. При сбоях в работе желудочно-кишечного тракта необходимо проходить обследования.

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