Сергей Собянин поделился итогами внедрения нового Московского стандарта онкопомощи

В Москве выявление рака на ранних стадиях возросло до 65%, на нулевой стадии – в 3,5 раза Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве в 2019 году внедрили новый стандарт оказания медицинской помощи. За этот период выявление рака на ранних стадиях возросло до 65%, на нулевой стадии – в 3,5 раза, число госпитализаций увеличилось до 380 тысяч в 2022 году, а смертность снизилась вдвое, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Градоначальник отметил, что на базе крупных столичных больниц появились многопрофильные онкоцентры со всем спектром клинических возможностей: диагностикой, хирургическим лечением, лекарственной терапией.

Онкодиспансеры работают в городской клинической онкологической больнице № 1, Боткинской больнице, «Коммунарке». А в Московской городской онкологической больнице № 62 открыта лаборатория онкоморфологии и молекулярной генетики. Кроме того, в ближайшее время в ММКЦ «Коммунарка» появится центр лучевой терапии, а в больнице №62 в 2024 году начнут принимать пациентов.

В Москве пациентам с онкологией назначают самые эффективные таргетные и иммунные препараты, которые точечно воздействуют на опухоли. Раковые больные получают результаты анализов и осмотров в электронных медкартах. Для выявления заболевания используют современные аппараты.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин осмотрел новый лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1. Первых пациентов начнут принимать в сентябре 2023 года.