Ефимов: Город выделил столичному производителю роботизированных комплексов льготный заем на развитие экспорта

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Проектированием, внедрением и выпуском современного высокотехнологичного оборудования занимается московский производитель роботизированных комплексов «Интеллектуальные Робот Системы». С помощью его продукции можно автоматизировать и роботизировать сразу несколько технологических процессов. Среди них - сварка, лазерная обработка, резка, напыление, дробеструйная обработка и другие. Их применяют в разных сферах промышленного производства в России и странах СНГ. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, компания получила от города льготный заем в 100 миллионов рублей на развитие экспортной деятельности. Ставка льготная - 5,5 процента годовых.

«Средства предоставлены предприятию на пять лет, - отметил заммэра. - Благодаря такой поддержке компания сможет увеличить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с 7,1 до 200 миллионов рублей».

Заем производителю поступил от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта «Экспорт». Этот вариант финансирования даёт возможность компаниям провести закупки сырья, материалов и комплектующих. Затем на их основе выпускаются товары, частично или полностью поставляемые за рубеж.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства может выделить предприятиям примерно десять видов займов.

«В их числе - на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения (ПО), компьютерного, серверного или сетевого оборудования и другие», - уточнил глава ведомства.

В зависимости от того, как компания планирует потратить полученную сумму, займ может составить до 300 миллионов рублей. Его оформляют по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки от предприятий по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 4. Подробности - на сайте Фонда или по телефону +7 (495) 777-26-96.