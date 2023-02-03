Овчинский: Производитель из ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Ремонтом, модернизацией оборудования и обучением специалистов занимается отечественная компания «Систэм Электрик» на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, локализованное в ОЭЗ производство действует с 2014 года. Под него выделено примерно 10 тысяч квадратных метров.

«В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания, - отметил глава ведомства. - Они защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения».

Среди преимуществ созданных трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) - легкость настройки, эксплуатации и обслуживания, высокая степень предсказуемости для коммерческих зданий средней и большой площади, центров обработки данных и промышленных сооружений.

Как пояснил первый заместитель генерального директора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков, приемлемый набор технических характеристик, прочность конструкции и компактность позволяет серии ИБП непрерывно поддерживать бизнес-процессы и на производстве, и в дата-центре.

«Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию», – подчеркнул предстатель компании.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В России и Беларуси «Систэм Электрик» остается единственным авторизованным сервисным партнером производителя оборудования Schneider Electric. Его используют энергетические подкомплексы, промышленные предприятия, разные объекты в строительной отрасли и дата-центры. За поддержку установленной продукции мирового бренда по-прежнему отвечает сервисный центр в столичной ОЭЗ, являясь одним из самых больших в отрасли. При этом примерно 250 работников центра выполняют свои обязанности непосредственно в ОЭЗ. Из них треть являются инженерами.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что на рынке пользуются высоким спросом товары, созданные инновационными производителями в рамках импортозамещения. Он напомнил, что столичная ОЭЗ объединила несколько высокотехнологичных кластеров предприятий. В их числе - микроэлектроника, фармацевтика, энергоэффективные технологии и другие. Благодаря этому у них растет производительность, увеличиваются инвестиции, а также появляется возможность для активного продвижения продукции.