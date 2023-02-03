Систему фиксации непропуска машин скорой помощи начали тестировать в Москве

В столице начали тестировать комплекс, который фиксирует факт непропуска машин СМП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в тестовом режиме начал работать комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Его запустили на одной из столичных машин скорой помощи. Штрафовать за нарушение на основании данных устройства пока не будут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Пока речи о штрафах не идет. В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер», - уточнили в ЦОДД.

Напомним, закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медиков, в том числе за отказ пропускать машину СМП на дорогах, вступил в силу 6 августа 2019 года. В том случае, если этого деяние повлекло смерть пациента или причинения тяжкого вреда его здоровью, нарушителю грозит лишение свободы: в первом случае – до четырех лет, во втором – до двух лет.

Кроме того, в Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей за воспрепятствование работе медиков, если это действие не повлияло на состоянии пациента. Ужесточили и санкции для автомобилистов, которые не пропускают автомобили экстренных служб: штраф 3-5 тысяч рублей или лишение водительских прав от трех месяцев до года.

Ранее KP.RU писал, что табло с предупреждением «Впереди авария» установили на 64-м км МКАД. Дорожный знак работает в тестовом режиме.