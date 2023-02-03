Ефимов: Доходы города от платежей за смену вида разрешенного использования земли увеличились в два раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте доходов города от платежей за смену вида разрешенного использования (ВРИ) участков. Благодаря ВРИ сразу понятно, что именно дозволено построить на конкретной земле. Его изменение необходимо инвесторам, планирующим возведение других, не соответствующих ВРИ сооружений. Такая процедура возможна после внесения платы в бюджет города. Потом полученные от застройщиков суммы город тратит на компенсацию своих расходов при создании в новых районах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Например, в прошлом году ВРИ поменяли в столице собственники 182 земельных участков.

«В 2022 году в бюджет поступило свыше 18 миллиардов рублей подобных платежей, что вдвое больше, чем в 2021-м, - сообщил заммэра. - Рост таких поступлений свидетельствует о высокой инвестиционной активности в Москве».

Возникает резонный вопрос: на основе чего складывается сумма платёжа за смену ВРИ? На неё влияют кадастровая стоимость участка и параметры планируемого строительства. Кстати, инвесторы в этой ситуации могут дополнительно воспользоваться помощью города. Они вправе сразу погасить весь платёж или вносить его частями. Практически всегда инвесторы решают оформить рассрочку.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман назвал ещё один важный нюанс при смене ВРИ. Оказывается, собственники участков могут вообще за неё не платить. Но при обязательном условии - построить на этой земле такие объекты, в которых затем разместятся новые рабочие места.

«Этой льготой в 2022 году воспользовались 32 инвестора, которые сэкономили около 7,7 миллиарда рублей», - пояснил Гаман.