Все поликлиники оснащены современным оборудованием: УЗИ, ЭКГ, рентген-аппаратами. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Москве после капитального ремонта открыли две детские поликлиники в районах Бибирево и Кузьминки. Медицинские учреждения обновили по новому стандарту, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Речь идет о следующих объектах здравоохранения: филиале №1 детской городской поликлиники №48 на улице Фёдора Полетаева, дом. 22, строение 1 и филиале №3 детской городской поликлиники №125 на улице Лескова, дом. 22а. В этих медучреждениях смогут получить помощь более 23 тысяч детей и подростков.

Все поликлиники оснащены современным оборудованием: УЗИ, ЭКГ, рентген-аппаратами, офтальмологическим оборудованием. Оба учреждения рассчитаны на 332 посещения в смену.

Ране KP.RU писал, что Сергей Собянин поделился итогами внедрения нового Московского стандарта онкологической помощи. За три года выявление рака на ранних стадиях возросло до 65%, на нулевой стадии – в 3,5 раза, а смертность снизилась вдвое.