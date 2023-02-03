Еще 2800 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Москве за прошедшие сутки Фото: REUTERS

По данным на 3 февраля 2023 года в Москве врачи выявили 2800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений заболевания скончались 13 пациентов. Такую статистику предоставляет портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась для 128 жителей столицы, у которых начались осложнения болезни и им требовалась постоянная медицинская помощь. Полностью же выздороветь удалось 2132 пациентом, перенесшим COVID-19.

Москва по прежнему находится на первой строчке списка по количеству заболеваний в сутки. Всего же с начала пандемии в столице выявили 3 355 623 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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