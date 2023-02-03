Врач Титов назвал агрессию и циничность симптомами злокачественной опухоли мозга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Константин Титов перечислил симптомы, которые сопровождают злокачественную опухоль мозга. Об этом профессор рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Как заявляет Титов, признаками глиомы - злокачественной опухоли мозга - часто является внезапно возникающая неряшливость, агрессивность и циничное поведение, которых прежде в характере человека не наблюдалось. Также стоит обратить внимание на спонтанные головные боли, тошноту, нарушение походки и почерка, прогрессирующее ухудшение зрения, проблемы с памятью и онемение конечностей.

Если ряд этих симптомов наблюдается у кого-либо - ему стоит незамедлительно обратиться в поликлинику и пройти обследования. Если подозрения подтвердятся - пациента направят в центр амбулаторной онкологической помощи.

Титов отметил, что такие доброкачественные образования как менингиома, невринома и аденома гипофиза обычно успешно лечатся, а вот агрессивные, злокачественные опухоли, обрекают пациента лишь на продление жизни, но не на исцеление. Однако чем раньше будет выявлена та или иная версия онкологии - тем более эффективной окажется терапия.

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