Директор строительной компании и водителя подъемника осудят за гибель рабочего в Новой Москве

Инцидент произошел 23 мая 2022 года: один рабочий погиб, еще двое получили серьезные травмы Фото: ГСУ СК России по Москве

В Новой Москве перед судом предстанут гендиректор строительной компании и водитель подъемника из-за которых погиб рабочий. Они обвиняются в нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека (ч.2 ст.217 УК РФ»), сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел 23 мая 2022 года на стройке в поселке Внуковское: разрушилась металлоконструкция стрелы подъемника, в результате чего упала строительная люлька с двумя рабочими. Один мужчина погиб, еще два человека получили серьезные травмы.

Как выяснилось, у гендиректора строительной компании не было аттестации в области промышленной безопасности. Кроме того, он и водитель подъемника не выполнялись основные задачи производственного контроля при использовании техники.

В ходе расследования правоохранители допросили свидетелей, провели медицинскую и строительно-техническую экспертизы, получили акт технического расследования причин аварии. Уголовное дело направили в суд.

Ранее KP.RU писал, что 24 января в Москве рабочего убило током во время проведения ремонта. Инцидент произошел в техническом помещении на 1-й Рыбинской улице.