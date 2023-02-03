Легендарный московский ресторан «Золотой колос» на ВДНХ получит вторую жизнь Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы России

В Москве отреставрируют легендарный ресторан «Золотой колос» на ВДНХ. Сейчас на крупнейшей выставке идут работы по реставрации, приуроченные к годовщине 85-летия, которые затронут и культовое здание общепита. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

«Золотой колос» планируют сделать пригодным для современного использования.

Он находится в самом сердце Выставки достижений народного хозяйства на берегу Центрального пруда. Само здание было построено еще в далеком 1937 году, а уже спустя 17 лет его перестроили в стиле сталинского ампира.

Пик его популярности был в 1970-е годы. Он считался одним из самых престижных ресторанов столицы.

Теперь там отреставрируют фасады, проведут капитальный ремонт кровли, а также реконструируют производственную зону кухни по всем современным стандартам.

На первом этаже здания откроются обеденные и банкетные залы, места для VIP посетителей и зона кухни, а на втором организуют подсобные и технические помещения. На террасах и в галерее на третьем этаже обустроят летнее кафе, а в западной и восточной части террасы появятся бары.

О реставрации исторических памятников в Москве ранее рассказывал KP.RU. Около Дома Мельникова снова появится сад, а на крыше Центрального телеграфа будет смотровая площадка.