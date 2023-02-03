Скульптуры колхозника и колхозницы вернули на крышу павильона «Химия» на ВДНХ в Москве

Монумент украшал здание Выставки с 1954 по 1964 годы, после этого его демонтировали. Фото: пресс-служба ВДНХ

В Москве на ВДНХ на крышу павильона №6 «Химия» вернули историческую культурную композицию «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР». Монумент украшал здание Выставки десять лет: с 1954 по 1964 годы, сообщили на сайте столичной мэрии.

Скульптуры воссоздали по сохранившимся архивным чертежам и снимкам. Они выполнены более чем из десяти элементов, поэтому специалисты собирали их прямо на крыше 14-метрового павильона. Высота всего монумента составляет около трех с половиной метров. В ближайшее время реставраторы заделают стыковочные швы на нем.

Памятник начали воссоздавать в 2018 году. Сначала специалисты эскиз скульптурной композиции, затем собрали каркас из глины и пластилина в натуральную величину. Конечный вариант отлили из бетона. Состоит монумент из фигур колхозницы в национальном литовском костюме с корзиной фруктов в руках, и колхозника с гаечным ключом в руке.

Павильон построили в 1954 году, первоначально он назывался «Литовская ССР». Через десять лет помещение переоборудовали под экспозицию «Химия»: национальную атрибутику полностью убрали. Сейчас павильон носит статус культурного наследия федерального значения, в настоящее время он закрыт на реставрацию. В нем планируют открыть абхазский торгово-выставочный центр и выставку и истории и культуре этой станы.

Ранее KP.RU писал, что звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ после реставрации.