Арестованная за выгул теленка на Красной площади американка находится в спецприемнике в Сахарово

Арестованная за выгул теленка американка находится в спецприемнике в Сахарово Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Выгуливающая теленка на Красной площади в Москве американка находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Там она отбывает арест на 13 суток за неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

Он обещал в ближайшее время навестить ее там, чтобы проверить условия содержания и узнать о ее состоянии.

Теленка же, который на самом деле оказался самкой, после задержания хозяйки передали в Центр реабилитации диких животных.

Фото: Центр реабилитации диких животных

Ранее KP.RU писал о необычной ситуации, произошедшей на главной площади страны. Там гражданка США решила выгулять теленка, однако сотрудники правопорядка такой перформанс не оценили и задержали девушку. На нее составили два протокола — за участие в несанкционированной демонстрации и за неповиновение полицейскому. Суд назначил ей штраф в 20 тысяч рублей и арест на 13 суток.