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НовостиОбщество3 февраля 2023 13:39

Обвиняемого в совершении двойного убийства в Москве взяли под стражу

В отношении соучастника преступления суд также рассмотрит подобную меру пресечения
Роман ПОЛОСИКОВ
Совершившего двойное убийство в Москве мужчину взяли под стражу

Совершившего двойное убийство в Москве мужчину взяли под стражу

Фото: прокуратура Москвы

В отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется в двойном убийстве и поджоге квартиры на юго-востоке Москвы, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Подобные действия в отношении его сообщника будут рассмотрены судом позже, об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Следователи установили, что с одним из потерпевших фигуранты дела познакомились 31 января. В ходе беседы они напросились зайти к нему в гости, а уже в квартире убили хозяина жилища и его знакомого, после чего они вынесли часть вещей и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы.

Ранее KP.RU писал о двух найденных при пожаре телах мужчин с ножевыми ранениями. Следователи сразу же начали проверку на месте преступления. По горячим следам, сотрудникам правопорядка удалось задержать двух подозреваемых в двойном убийстве и поджоге квартиры.