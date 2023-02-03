Обвиняемого в совершении двойного убийства в Москве взяли под стражу

Совершившего двойное убийство в Москве мужчину взяли под стражу Фото: прокуратура Москвы

В отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется в двойном убийстве и поджоге квартиры на юго-востоке Москвы, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Подобные действия в отношении его сообщника будут рассмотрены судом позже, об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Следователи установили, что с одним из потерпевших фигуранты дела познакомились 31 января. В ходе беседы они напросились зайти к нему в гости, а уже в квартире убили хозяина жилища и его знакомого, после чего они вынесли часть вещей и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы.

Ранее KP.RU писал о двух найденных при пожаре телах мужчин с ножевыми ранениями. Следователи сразу же начали проверку на месте преступления. По горячим следам, сотрудникам правопорядка удалось задержать двух подозреваемых в двойном убийстве и поджоге квартиры.