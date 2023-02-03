Заведующего общежитием «Российского университета транспорта» в Москве осудили за мошенничество Фото: Артем КИЛЬКИН

Тушинский районный суд Москвы вынес обвинение бывшему заведующему общежитием ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», по делу о мошенничестве и хищении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрайонной транспортной прокуратуры.

Подсудимого признали виновным в том, что пользуясь своим служебным положением он занимался присвоением чужого имущества, наворовав таким образом до статей о крупном и особо крупном размере хищения.

Согласно материалам дела, обвиняемый на протяжении 10 лет нанимал в общежитие граждан на разные должности, предлагал им бесплатное жильё в стенах этого общежития, а взамен получал их зарплату. При этом нанятые сотрудники могли не работать, и обязанности не выполняли.

Таким образом, за долгие десять лет мошенничества, экс-заведующий нанёс общежитию и университету ущерба на более чем 7 млн рублей. Теперь он отправится на четыре года в колонию общего режима.

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