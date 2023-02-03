Второй обвиняемый в двойном убийстве и поджоге на юго-западе Москвы заключен под стражу Фото: прокуратура Москвы

Обвиняемый в двойном убийстве, краже вещей из квартиры и ее поджоге 27-летний ранее судимый мужчина заключен под стражу. Подобный вердикт в суде вынесли с учетом позиции прокуратуры, об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

Ранее суд уже избрал подобную меру пресечения в отношении его 35-летнего сообщника.

Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве двух мужчин в квартире одного из домов на улице Чистопольской на юго-западе Москвы. Следователи установили, что они напросились в гости к новому знакомому 31 января, где убили хозяина квартире и его знакомого ударами ножа, а после забрали часть вещей.

Для того чтобы скрыть свои следы, преступники решили поджечь квартиру, однако сотрудники правопорядка смогли задержать их по горячим следам.

Ранее KP.RU писал о заключении под стражу 35-летнего подозреваемого в двойном убийстве и поджоге. Он будет находиться под стражей до вынесения приговора суда.