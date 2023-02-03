Собянин: За последние 10 лет в Новой Москве построено 11 крупных спортивных объектов

Фото: администрация Москвы

За последний десяток лет в ТиНАО построили 11 новых, крупных спортивных объектов. Не спортплощадок во дворах, а больших комплексов, для множества людей. О результатах работы в этом направлении рассказал сегодня, 3 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, новые объекты включают в себя лыжную трассу в Михайлово-Ярцевском поселении, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный центр в Сосенском, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в Марушкинском, а также городскую спортивно-оздоровительную базу «Лесная».

Также в ближайшее время планируется достроить и открыть ещё ряд объектов - спортивный комплекс в Киевском, на территории жилого комплекса «Новое Внуково», спортивно-развлекательный комплекс возле метро «Прокшино», а ещё ледовую арену в Щербинке.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Филимоновском поселении Новой Москвы открыли детский сад на 325 малышей.