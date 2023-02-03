В Москве суд арестовал администратора телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова на два месяца

Тверской суд Москвы принял решение отправить под арест администратора Телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова. Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Тверской суд Москвы принял решение отправить под арест администратора Телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова, который проходит по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

Гусов останется под арестом до 2 апреля 2023 года, согласно решению суда. Его подозревают в длительном вымогательстве у российского бизнесмена, на общую сумму в 12 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве был задержан полицией администратор Телеграм-канала «Новый век» Александр Гусов. На канал подписано более 100 тыс. человек. Подробности этого дела пока не раскрываются, обстоятельства уточняются. Известно только, что следствие просило суд избрать Гусову арест в виде меры пресечения, и суд пошёл навстречу правоохранителям.