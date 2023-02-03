Роман Вильфанд: Похолодание заберёт своё у оттепели в Москве 4-5 февраля

Похолодание заберёт своё у оттепели в Москве 4-5 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу и воскресенье, 4-5 февраля, в Москве ожидается небольшое похолодание, которое отодвинет оттепель и напомнит жителям столицы о том, что сейчас, вообще-то, всё-таки зима. Но опасаться не стоит - холоднее всего будет ночью, и температура воздуха опустится максимум до -5 градусов. Об этом пишет «Интерфакс».

Как заявил изданию научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ночью субботы в Москве ожидается до -5 градусов, а днём - от -3 до нуля, однако синоптик особенно подчеркнул тут факт, что выше нуля температура воздуха не поднимется, и отметил что это очень важно понимать.

Ранее KP.RU сообщал о других прогнозах синоптиков на грядущие выходные. Так, например, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Александр Синенков заявлял, что 4-5 февраля в столице будет облачно, местами ожидается лёгкий снежок, а температура воздуха будет держаться в районе 0...-3 градусов.