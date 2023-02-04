Овчинский: Столичная компания на 15 процентов нарастила переработку неликвидного электрооборудования

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

За сбор и утилизацию бытовой техники и электрооборудования в столице отвечают несколько компаний. Среди них - «Вторалюминпродукт». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на предприятии удаётся выделить из собранных отходов до 98 процентов пластика, черных и цветных металлов. Потом из них выпускается готовое сырье. Его применяют для создания новой промышленной и бытовой продукции.

«По итогам прошлого года компания увеличила объем переработки на 15 процентов, - отметил глава ведомства. - Больше всего было сдано неликвидной бытовой техники и оргтехники».

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, такой мусор нуждается в специальной утилизации, т.к. в нем прячется много вредного и опасного для экологии. Сломанные стиральные машины, компьютеры и прочую технику правильнее всего будет отдать на эко-переработку. Для этого в городе работают пункты сбора и профильные компании.

Рост количества переработанной электротехники «Вторалюминпродукт» объясняет тем, что активно развиваются площадки и сервисы по приему отходов от обычных жителей. Среди таких мест и пункты городского проекта «Вывоз ненужных вещей». Плюс ко всему свое влияние оказали изменения в федеральные законы, касающиеся обращения с отходами. В частности, вступление в силу запрета на захоронение на мусорных полигонах отслужившей свое компьютерной, электронной и оптической техники. Это правило действует в России с января 2021 года. А весной прошлого года заработал приказ Минприроды России, обязующий юридические лица отдавать устаревшую бытовую технику исключительно предприятиям с лицензией по обращению с опасными отходами.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил гендиректор ООО «ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин, компании стали более ответственными. Среди тех, кто стал частым клиентом предприятия, - производители электроники по программе расширенной ответственности производителей, государственные и частные организации.

«Тем самым компании не только выполняют требования нормативных актов РФ по утилизации, но и проявляют экологическую ответственность, - подчеркнул представитель предприятия. - Отслужившая техника поступает на переработку к добросовестным утилизаторам, которые производят из нее вторичное сырье и не допускают попадание опасных компонентов в окружающую среду».