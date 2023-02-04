«Борьба зимы с оттепелями»: синоптик рассказал о погоде на выходных в Москве

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в субботу, 4 февраля, прогнозируется преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой снег. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем в городе столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, по области – от -3 до +2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

По словам синоптика, в выходные столица будет находиться под влиянием циклона, теряющего силы: борьба зимы с оттепелями продолжится. Атмосферное давление немного вырастет и составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Леус добавил, что в воскресенье, 5 февраля, в столичном регионе ожидается гололедица, слабый мороз и небольшие атмосферные осадки в виде снега.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до вечера 4 февраля. Причиной предупреждения стала сильная гололедица. Водителей и пешеходов просят быть осторожными на улицах и дорогах.