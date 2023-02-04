Онколог рассказал, как самостоятельно определить рак

При сохранении подозрений на онкологическое заболевание необходимо обратится в врачу и пройти обследование Фото: Иван МАКЕЕВ

Рак можно самостоятельно определить по опухолям кожных покровов, молочных желез, слизистой ротовой полости. При этом такие симптомы указывают на то, что злокачественное новообразование вышло за пределы первой стадии, сообщил врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» Михаил Федянин в беседе с РИА Новости.

Также специалист посоветовал обращать внимание и на общие признаки болезни: резкое снижение веса, быструю утомляемость, кашель, отдышку, болевой синдром, низкий гемоглобин, кровянистые выделения и прочее.

Федянин порекомендовал регулярно проходить обследования, например, в рамках диспансеризации: врачи проведут скрининг на выявление бессимптомных опухолей, предраковых состояний, ранних стадий заболевания.

«При сохранении подозрений на онкологическое заболевание врач направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи, работающий по московскому стандарту, что позволяет значительно улучшить процесс лечения, ускорить и упростить его для пациента», - добавил онколог.

Специалист добавил, что в некоторых случаях причиной опухолей могут стать внешние факторы: при раке легкого – курение, а при меланоме – облучение солнечным светом.

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