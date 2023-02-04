Ефимов: Городская программа МПТ позволит создать в Новой Москве около 230 новых рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве Центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО. Площадь здания - более 14 тысяч квадратных метров. Место для него выбрали в поселении Воскресенское. Соглашение об этом в конце 2022 года город оформил с инвестором, входящим в группу компаний «Самолет». Центр будут возводить по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). До сих пор такие сооружения в рамках МПТ в столице ни разу не строились.

«Объем инвестиций в реализацию проекта превысит миллиард рублей, - отметил заммэра. - После завершения строительства там появится около 230 новых рабочих мест».

Площадку в Центре смогут взять в аренду высокотехнологичные компании из отрасли электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, здание должно быть полностью готово спустя два года шесть месяцев.

«С появлением центра инноваций город получит новые рабочие места и дополнительные площадки для развития высокотехнологичных производств», - пояснил глава ведомства.

При этом бизнес тоже не останется в накладе. Ему будет обеспечено все необходимое для исследований и разработки новинок. Руководитель проекта по строительству объекта Кирилл Кондратенко перечислил активные зоны будущего Центра. Среди них - научно-исследовательские помещения, небольшие административно-бытовые блоки, а также вся инфраструктура для максимального удобства планирующих здесь размещение резидентов. В том числе на территории обустроят стоянку для грузовиков и легковых машин.

Напомним, с запуска программы МПТ в столице подписаны соглашения о создании девяти промышленно-производственных комплексов и технопарков. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, их построят в разных районах города. При этом появится около 10 тысяч дополнительных рабочих мест. Площадь всей застройки масштабная - более 410 тысяч квадратных метров! Инвестиции в проекты составят около 25 миллиардов рублей.

Желающие участвовать в городской программе МПТ могут направлять свои заявки через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.