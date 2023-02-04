Главный онколог Москвы Хатьков рассказал о методах борьбы с онкологией

В Москве в 2019 году внедрили новый стандарт онкологической помощи Фото: EAST NEWS

Директор Московского клинического научного центра им. Логинова (МКНД) Игорь Хатьков в интервью «Российской газете» рассказал, что за последние годы изменилось в системе столичной онкологической помощи.

Специалист напомнил, что с 2019 года в Москве внедрили новые стандарты помощи для раковых больных. За это время в городе появились новые онкологические центры, соединившие стационары и амбулаторное звено: теперь пациенты могут пройти диагностику, лечение и реабилитацию в одном медицинском учреждении.

Кроме того, процесс облегчает единая цифровая платформа в системе здравоохранения. С помощью нее все анализы, обследования, назначения сохраняются в электронной медкарте пациента.

Хатьков добавил, что в настоящее врем в МКНД им. Логинова идет строительство нового лечебно-диагностического центра, его планируют открыть в этом году. В нем появятся койки для круглосуточного и дневного стационаров. Диагностический центр оснастят КТ, МРТ, УЗИ, рентгеновскими установками и другим оборудованием.

Он отметил, что для лечения рака в столице используют современные технологии. Например, для проведения лучевой терапии применяются ускорители, а пациентам назначаются самые эффективные таргетные и иммунные препараты.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин поделился итогами внедрения нового Московского стандарта онкопомощи. За это время смертность от рака снизилась вдвое.