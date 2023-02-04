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НовостиОбщество4 февраля 2023 6:56

Московский онколог Черниковский назвал способы профилактики рака

По словам специалиста, необходимо регулярно посещать врача и вести здоровый образ жизни
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Единого метода профилактики онкологических заболеваний не существует, однако снизить риск возникновения рака помогает здоровый образ жизни

Единого метода профилактики онкологических заболеваний не существует, однако снизить риск возникновения рака помогает здоровый образ жизни

Фото: Shutterstock

Единого метода профилактики онкологических заболеваний не существует, так как опухоли – разнородная группа патологий, рассказал врач-хирург, онколог МГОБ №62 ДМЗ Илья Черниковский в беседе с «Москвой 24».

«Есть опухоли, фактором развития которых являются вирусы – например, гепатит С, гепатит дельта. Соответственно, первая и главная профилактика – не заражаться гепатитом дельта и С», - пояснил специалист.

Он добавил: чтобы избежать развития рака шейки матки необходимо до начала половой жизни сделать прививку от вируса папилломы и регулярно посещать гинеколога.

Колорекральный рак также профилактируется просто. В этом случае нужно проводить обследование толстого кишечника и колоноскопию, а при обнаружении доброкачественных полипов удалять их. Эти новообразования перерастают в злокачественную опухоль примерно за 5-10 лет.

Черниковский также поделился общей рекомендацией для всех людей. По его словам, снизить риск любого развития рака помогает здоровый образ жизни. Онколог посоветовал правильно питаться, заниматься спортом, употреблять меньше жиров и красного мяса, отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем. Раз в год необходимо проходить диспансеризацию.

Как писал KP.RU, онколог Михаил Федянин рассказал, что рак можно определить по опухолям на коже.