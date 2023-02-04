Московский онколог Черниковский назвал способы профилактики рака

Единого метода профилактики онкологических заболеваний не существует, однако снизить риск возникновения рака помогает здоровый образ жизни Фото: Shutterstock

Единого метода профилактики онкологических заболеваний не существует, так как опухоли – разнородная группа патологий, рассказал врач-хирург, онколог МГОБ №62 ДМЗ Илья Черниковский в беседе с «Москвой 24».

«Есть опухоли, фактором развития которых являются вирусы – например, гепатит С, гепатит дельта. Соответственно, первая и главная профилактика – не заражаться гепатитом дельта и С», - пояснил специалист.

Он добавил: чтобы избежать развития рака шейки матки необходимо до начала половой жизни сделать прививку от вируса папилломы и регулярно посещать гинеколога.

Колорекральный рак также профилактируется просто. В этом случае нужно проводить обследование толстого кишечника и колоноскопию, а при обнаружении доброкачественных полипов удалять их. Эти новообразования перерастают в злокачественную опухоль примерно за 5-10 лет.

Черниковский также поделился общей рекомендацией для всех людей. По его словам, снизить риск любого развития рака помогает здоровый образ жизни. Онколог посоветовал правильно питаться, заниматься спортом, употреблять меньше жиров и красного мяса, отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем. Раз в год необходимо проходить диспансеризацию.

Как писал KP.RU, онколог Михаил Федянин рассказал, что рак можно определить по опухолям на коже.