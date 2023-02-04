За сутки в Москве выявили 2337 новых случаев заражения COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве ковидом заболели 3 357 960 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2337 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 2800 инфицированных COVID-19. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 4 февраля.

Госпитализация потребовалась для 118 горожан, еще 1969 пациентов выздоровели, вирус унес жизни 11 человек. Всего с начала пандемии в Москве ковидом заболели 3 357 960 жителей, 3 158 211 человек вылечились, 47 936 с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 9681 новый случай COVID-19. В стационары попали 1085 жителей страны, 6334 пациента выздоровели, 40 человек умерли от осложнений и последствий болезни.

Ранее KP.RU писал, что онколог Евгения Черемушкина назвала два простых шага для предупреждения рака. Врач советует регулярно проходить обследования и вести здоровый образ жизни. Женщинам после 35 лет необходимо регулярно делать маммографию, а людям старше 50 – колоноскопию.