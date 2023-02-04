Мужчина зарезал знакомого во время пьянки на северо-востоке Москвы

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, сообщили в Телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел вечером 3 февраля 2023 года в квартире жилого дома на улице Плещеева. Между мужчинами произошел конфликт, когда они распивали алкоголь. Подозреваемый нанес своему собутыльнику не менее двух колото-резаных ранений в области груди. Потерпевшего госпитализировали в одну из столичных больниц, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

Злоумышленника задержали и доставили в подразделение ведомства. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что женщина зарезала сожителя в квартире на Гвардейской улице в Москве. Конфликт между парой произошел в ночное время 2 февраля 2023. Подозреваемую поймали, устанавливаются детали случившегося.