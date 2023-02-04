Синоптик Леус дал прогноз погоды на следующей неделе в Москве

Синоптик Леус: Погода в Москве снова ненадолго станет морозной и солнечной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следующая неделя в Москве и Московской области будет морознее нынешней, но долго холода не продлятся. При этом временами ожидается ясное небо, высокое атмосферное давление, снегопады и гололедица. О прогнозе на 5-10 февраля 2023 года рассказал синоптик Михаил Леус на сайте «Метеовести».

Так, 5 февраля в регионе стоит ждать небольшие осадки и постепенное понижение температуры, которая всё ещё будет оставаться значительно выше климатической нормы - от +1 до -4 градусов днём и до -6 градусов ночью.

В понедельник ночная температура уже опустится до -9 градусов, а во вторник - до -10 в Москве и до -13 - в Московской области. В дневное время термометры будут показывать -3...-8 градусов, а местами даже -11 градусов. Также Леус предупреждает, что со вторника снова начнётся не лучшее время для людей, мучающихся от давления - ртутный столбик будет показывать значения на 17-18 единиц выше нормы.

Впрочем, уже с середины недели холода начнут отступать, и температура снова начнёт ползти в сторону нуля. Прогноз на четверг и пятницу примерно такой же, какая погода сегодня - пасмурно, относительно тепло, гололедица и небольшие осадки.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московском регионе продлили предупреждение о гололедице до вечера 7 февраля.