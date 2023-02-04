Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова в Москве

Новая трамвайная линия соединит восточные районы Москвы с югом и центром города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на проспекте Академика Сахарова появится новая трамвайная линия длиной 1,6 километра. Она пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

После ведения новой трамвайной линии пересадки между разными видами общественного транспорта станут в разы комфортнее. Рельсы будут отделены от автомобильного движения, на линии создадут шесть остановок с пешеходными переходами. Кроме того, ожидается, что загруженность станции метро «Комсомольская» снизится на 50 тысяч человек.

В рамках работ также благоустроят проспект Академика Сахарова, Комсомольскую и Тургеневскую площади и улицу Маши Порываевой.

«Новая линия на проспекте Академика Сахарова позволит соединить восточные районы Москвы с югом и центром города, где в общей сложности живут больше 2 млн человек», - уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что почти 60 остановок общественного транспорта сделали в Москве в 2022 году. Ежедневно ими пользуются более 10 тыс. пассажиров.